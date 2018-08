Wypadek cysterny koło Bolonii. Pokazano nagranie z monitoringu

CNN podaje, że liczba ofiar śmiertelnych wypadku na obwodnicy Bolonii wzrosła do trzech. Rannych jest 67 osób, w tym 55 z nich zostało przewiezionych do szpitali. Uczestnicy wypadku mają poparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wśród rannych są także policjanci i karabinierzy, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia. Część poszkodowanych nie brała bezpośrednio udziału w zdarzeniu. To osoby, które zostały ranione odłamkami pojazdów wyrzuconymi w powietrze po eksplozji.

Potężna eksplozja

Początkowo w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia o „potężnej eksplozji” w pobliżu bolońskiego lotniska. Z czasem okazało się, że wybuch to wynik pożaru po wypadku z udziałem ciężarówki przewożącej łatwopalne materiały, do którego doszło na obwodnicy prowadzącej przez most w Borgo Panigale.

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie na kolejne samochody biorące udział w wypadku, a słyszane z oddali wybuchy to skutek zapłonu baków z paliwem. Droga w obie strony została zablokowana. Na miejscu pracuje straż i pogotowie. Użytkownicy Twittera publikują zdjęcia i nagrania, na których widać kłęby dymu. Internauci piszą o „potężnej eksplozji” w pobliżu lotniska w Bolonii.

Akcję ratunkową utrudniał gęsty dym i wysoka temperatura, która wytworzyła się podczas pożaru. W wyniku wybuchu zawaliła się część wiaduktu, co tylko utrudniło sytuację.