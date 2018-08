Zamieszanie na lotnisku we Frankfurcie. Wstrzymano loty i ewakuowano terminal

Jak podaje „Deutsche Welle”, w strefie chronionej na frankfurckim lotnisku znalazła się co najmniej jedna osoba, która ominęła kontrolę bezpieczeństwa. W związku z tym ewakuowano część pasażerów z terminalu 1, a część lotów jest opóźnionych. Nie wiadomo jeszcze, czy zamieszanie w porcie doprowadzi do odwołania jakiś połączeń. Władze lotniska zachęcają pasażerów do regularnego sprawdzania statusu ich lotu.

Nie pierwsze takie zdarzenie

Do podobnego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. W ostatni wtorek jedna osoba weszła do strefy bezpieczeństwa bez poddawania się kontroli. Terminal ewakuowano, a policja określiła taką decyzję jako „środek ostrożności”. Wówczas przekazano informację, że pasażerom nie grozi zamach bombowy czy inne konkretne niebezpieczeństwo.

Problemy z pasażerami omijającymi kontrole bezpieczeństwa nie zdarzają się tylko na największym lotnisku w Niemczech. 28 lipca ewakuowano jeden z terminali w porcie w Monachium. Wówczas punkt kontroli bezpieczeństwa ominęła kobieta. Anulowano setki lotów, a połączenia wznowiono dopiero siedem godzin po ewakuowano terminalu.