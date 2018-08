Naukowcy ostrzegają przed końcem świata. „Ludzkości zostało kilka dekad życia”

Z najnowszych badań naukowców z University of Stockholm wynika, że ludzkości pozostało tylko kilka dekad na Ziemi. Wyniki analiz zostały opublikowane na łamach magazynu „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Profesor Johan Rockstrom zwrócił uwagę na fakt, iż z powodu zmian klimatycznych średnia temperatura na Ziemi może wzrosnąć nawet o 4-5 stopni. Tymczasem już wzrost o 2 stopnie spowoduje powstanie zjawiska, które naukowcy określają mianem „apokaliptycznego domina”. Poziom wód wzrósłby wówczas o blisko 60 proc. Oznacza to, że zdecydowana większość organizmów żyjących na nasze planecie byłaby skazana na zagładę.

Badacz podkreślił, że wzrost temperatury mógłby również prowadzić do uwalniania się metanu z dna oceanów czy zwiększenia produkcji dwutlenku węgla przez oceaniczne bakterie. Według badacza przy takim tempie zmian ludzkość będzie mogła funkcjonować na Ziemi jeszcze tylko przez kilka dekad. Profesor zaznaczył jednak, że istnieją mechanizmy pozwalające na zatrzymanie tych tendencji. – Przede wszystkim konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Nie bez znaczenia jest również opracowanie skutecznej technologii do oczyszczania atmosfery z nadmiaru dwutlenku węgla – wyjaśnił.

