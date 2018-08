Bohaterski pan młody. W trakcie sesji ślubnej uratował tonącego nastolatka

Jak podaje FOX10, do tych wydarzeń doszło w Orange Beach w stanie Alabama. Zac i Cindy Edwards wzięli ślub i jeszcze tego samego dnia zorganizowali sesję zdjęciową na plaży. W trakcie sesji do świeżo upieczonego małżeństwa podbiegła kobieta i powiedziała, że niedaleko od tego miejsca w wodzie topi się 18-letni mężczyzna. Cindy pamiętając o tym, że jej wybranek był ratownikiem, powiedziała Zacowi, że ten musi ruszyć na pomoc. – Nie martw się o swoje spodnie, po prostu idź tam. Musisz słuchać swojej żony, w przeciwnym razie będziesz miał kłopoty – powiedziała Cindy do męża.

Historia dla wnuków

Zac niewiele myśląc zrzucił ubranie i ruszył do wody. Dzięki jego umiejętnościom i szybkiej interwencji, udało się uratować tonącego nastolatka. Po chwili na miejsce przybyli ratownicy. – To historia do opowiadania wnukom. To był idealny dzień, piękne wesele – powiedział Edwards w rozmowie z mediami. A jego żona dodała, że tego dnia otrzymała w pakiecie „bohatera i męża”. Małżeństwo zyskało także nowego przyjaciela w postaci uratowanego mężczyzny, z którym utrzymuje kontakt.

