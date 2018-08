Nie żyje V.S. Naipaul, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

V.S. Naipaul urodził się w Chaguanas w pobliżu Port-of-Spain w Trynidadzie i Tobago w rodzinie hinduskich imigrantów. Jego mentorem od najmłodszych lat był ojciec, korespondent „Trinidad Guardian”, a zarazem pisarz.

Po wygraniu stypendium Uniwersytetu Oksfordzkiego przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Dużo podróżował, zwiedzając Azję, Afrykę i obie Ameryki. W swoich powieściach dużo miejsca poświęcał tematom życia w brytyjskiej kolonii i poszukiwaniu tożsamości po opuszczeniu ojczyzny. Światową sławę przyniosła my wydana w 1961 roku powieść „A House for Mr. Biswas” , w której przedstawił Wielką Brytanię z perspektywy przybysza.

W 2001 roku został wyróżniony literacką Nagrodą Nobla. W uzasadnieniu wyróżniono szczególnie jego powieść z 1987 roku The Enigma of Arrival oraz zapisy z podróży do Indonezji, Iranu, Malezji i Pakistanu. W ksiażkach Among the Believers (1981) i Beyond Belief (1998) zwracał uwagę na negatywny wpływ islamskiego fundamentalizmu na politykę i życie społeczne we wspomnianych krajach. W 1990 roku otrzymał tytuł szlachecki.

