Nowe szokujące wyzwanie. „Lalka Momo” namawia dzieci do samobójstwa. Jest się czego bać?

Momo to dzieło japońskiego artysty Midori Hayashi, który jak podkreśla nie ma nic wspólnego z przerażającym internetowym wyzwaniem. Lalka odstrasza swoim wyglądem - ma wielkie wyłupiaste oczy i tułów ptaka. Jej zdjęcie po raz pierwszy pojawiło się na Instagramie „between.mirrors”. Potem wizerunek lalki podchwycili internauci i dorobiono do niej różne teorie.

O co w tym wszystkim chodzi? Jak podaje „Daily Mail”, Momo wysyła zdjęcia użytkownikom WhatsAppa. Ci, którzy dodali ją do kontaktów dostają do wykonania różne zadania, które ostatecznie mają doprowadzić do popełnienia samobójstwa przez odbiorcę treści. Jeśli użytkownik komunikatora nie zgadza się na wykonanie zadań, przerażająca postać zaczyna grozić i szantażować.

Wiadomości od Momo otrzymują rzekomo młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Francji, Meksyku i Niemczech. Według „Buenos Aires Times”, policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki, która zginęła prawdopodobnie w wyniku wyzwania od Momo. Podobna historia miała miejsce w Argentynie, gdzie 12-latka zmarła rzekomo po tym, jak otrzymywała zadania od mrocznej postaci. Policja z Hiszpanii ostatnio przestrzegała przed dodawaniem do kontaktów profili kojarzących się w jakikolwiek sposób z Momo.

Wcześniej był „Niebieski Wieloryb”?

Jakiś czas temu pisaliśmy o innym przerażającym internetowym wyzwaniu. Osoby, które zaczynają „grać” w „Niebieskiego Wieloryba” przez 50 dni muszą wykonywać konkretne, ustalone wcześniej zadania, wpływające w określony sposób na psychikę. Tatuują się, tną żyletkami, oglądają horrory, Unikają snu. Dzielą się w mediach społecznościowych depresyjnymi opowieściami. Uczestnicy biorący udział w „Blue Whale Challenge” testują swoją wolę życia i wytrzymałość psychiczną. Pięćdziesiątego dnia, na polecenie „mistrza gry”, muszą popełnić samobójstwo w określony przez niego sposób.