Sensacyjne odkrycie. Odnaleziono film z nagą Marilyn Monroe

Na niepublikowany nigdy fragment filmu, który w Polsce znany jest pod tytułem „Skłóceni z życiem” , natrafił Charles Casillo, autor książki „Marilyn Monroe: Prywatne życie ikony” . O jego okryciu poinformowano za pośrednictwem brytyjskiego wydawnictwa St. Martin’s Press. Casillo w trakcie zbierania materiałów do książki o legendzie kina rozmawiał z synem producenta filmu „The Misfits” Franka Taylora. To od niego dowiedział się, że fragment filmu z nagą Monroe od śmierci producenta w 1999 roku był przetrzymywany w zamknięciu w jego gabinecie.

Przełomowa scena

Nagranie nie zostało jeszcze udostępnione publicznie, ale z relacji „Deadline” wynika, że widać na nim scenę miłosną między Marilyn Monroe i Clarckiem Gable'em, w trakcie której aktorka zrzuca z siebie prześcieradło i pokazuje się całkowicie nago. Brytyjskie media podkreślają, że gdyby scena znalazła się w filmie, byłby to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy przypadek, gdy amerykańska aktorka pojawiła się w negliżu w dużej produkcji.

Tak się jednak nie stało, ponieważ reżyser John Huston miał uznać, że scena nie jest istotna dla historii. Inaczej uważał producent, który zamierzał zachować ją dla potomnych.

Ostatni film