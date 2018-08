Opublikowano ranking najbardziej przyjaznych miast do życia. Warszawa daleko

Jak podaje CNN, ranking Economist Intelligence Unit jest publikowany co roku. Wyróżnia się w nim najbardziej przyjazne miasta spośród 140 miejsc na całym świecie. W zestawieniu brane są pod uwagę m.in. opieka zdrowotna dostępna w mieście, zaplecze kulturalne, środowisko, poziom i dostęp do edukacji, infrastruktura czy bezpieczeństwo. Przez siedem ostatnich lat prym w rankingu wiodło Melbourne. W tym roku zostało zdetronizowane przez Wiedeń.

Nowy Jork i Londyn daleko

Tytuł przyznano stolicy Austrii nie bez powodu. Duży wpływ na taką decyzję ma zwiększenie bezpieczeństwa związanego z powrotem do względnej stabilności w dużej części Europy po głośnych atakach terrorystycznych w ostatnich latach. W pierwszej dziesiątce zestawienia odnotowano jeszcze kilka zmian. Japońskie Osaka i Tokio awansowały do czołówki zestawienia, zajmując odpowiednio trzecie i siódme miejsce. Wszystko to dzięki spadkowi przestępczości oraz rozwojowi komunikacji miejskiej.

Z raportu towarzyszącego rankingowi wynika, że w zestawieniu nie znalazły się teoretycznie popularne miejsca, ponieważ padły ofiarą „własnego sukcesu”. Przytoczono przykłady Nowego Jorku (57. miejsce), Londynu (48. miejsce) oraz Paryża (19. miejsce), które są prestiżowymi ośrodkami oferującymi wiele możliwości, ale odnotowuje się tam wysoki poziom przestępczości oraz problemy z komunikacją miejską (zakorkowane ulice). Warszawa znalazła się w zestawieniu na 65. miejscu.

Najbardziej przyjazne miasta do życia w 2018 roku

1. Wiedeń, Austria

2. Melbourne, Australia

3. Osaka, Japonia

4. Calgary, Kanada

5. Sydney, Australia

6. Vancouver, Kanada

7. Toronto, Kanada

7. Tokio, Japonia

9. Kopenhaga, Dania

10. Adelaide, Australia

