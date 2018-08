Powstaje największa na świecie podwodna restauracja. Zdjęcia działają na wyobraźnię

Norwegia staje się coraz popularniejszym celem turystycznym. Kraj ten przyciąga zachwycającymi krajobrazami, obszarami nieskażonymi ręką ludzką oraz dobrym jedzeniem, gdzie prym wiodą świeże ryby. Pomysłodawcy restauracji Under chcą połączyć to, co ich kraj ma w sobie najlepszego. Tym samym budują pierwszy w Europie i największy na świecie lokal dla wielbicieli dobrej gastronomii.

Lokal dla stu osób

Jak podaje portal visitnorway.com, restauracja jest budowana w Lindesnes na południu kraju. – Przyciągniemy turystów z całego świata. To jest nasz cel. Mam nadzieję i wierzę, że to będzie początek nowej ery w branży turystycznej – powiedział Gaute Ubostad, jeden z pomysłodawców restauracji. Lokal, którego uroczyste otwarcie nastąpi w 2019 roku, pomieści nawet stu gości.

Z zewnątrz budynek będzie przypominał formację skalną wynurzającą się z morza. Wewnątrz znajdą się szklane ściany, zapewniające panoramiczne widoki na morze. Restauracja jest budowana na głębokości pięciu metrów. Trwają prace nad tym, by tak dobrać oświetlenie zewnętrznej części lokalu, by przyciągał ryby i inne gatunki zwierząt żyjące w morzu. Tym samym klienci restauracji oprócz wrażeń smakowych będą mieli zapewnione także wrażenia wizualne.

Restauracja także na Malediwach

Przypomnijmy, podobny obiekt powstaje na Malediwach. W ośrodku Conrad Maldives Rangali Island znajduje się już pierwszy na świecie podwodny apartament. Na listopad planowane jest otwarcie położonej pod powierzchnią oceanu restauracji. Apartament, który pomieści dziewięcioro gości, będzie składał się z dwóch poziomów. Pod wodą znajdzie się sypialnia, a ponad lustrem wody dodatkowe dwie sypialnie oraz łazienki, sypialnia, salon, kuchnia i bar. Osoby zatrzymujące się w rezydencji będą mogły także podziwiać wschody i zachody słońca z malowniczo położonego tarasu.

Podwodny apartament oraz podwodna restauracja

