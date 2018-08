Nie żyje osobisty lekarz królowej Elżbiety II. Wpadł pod koła ciężarówki

Dr Peter Fisher zginął 15 sierpnia nad ranem w centralnym Londynie. Jak każdego dnia jechał do pracy rowerem, ale tym razem doszło do tragicznego wypadku. Kilkaset metrów od szpitala, w którym pracował wpadł prosto pod koła przejeżdżającej ciężarówki. Jak podaje BBC, lekarza próbowano reanimować, ale bez skutku. Poszkodowany zmarł na miejscu zdarzenia. Policja poinformowała, że w związku z wypadkiem nikogo nie zatrzymano, a kierowca wypadku, który został na miejscu pomaga w dochodzeniu. Dr Fisher to siódmy rowerzysta, który zginął w wypadku drogowym w Londynie w tym roku.

Osobisty lekarz królowej

Dr Fisher mieszkał w Highgate w północnym Londynie. Był ekspertem od homeopatii. Od 17 lat leczył brytyjską królową Elżbietę II. Nie od dziś wiadomo bowiem, że członkowie rodziny królewskiej leczą się homeopatycznie i praktykują ten zwyczaj już od czasów panowania królowej Wiktorii.

Korespondent stacji RMF FM w Londynie zwraca uwagę na fakt, że lekarz uważał, by w swych publicznych wypowiedziach nie wspominać o relacjach z królową.

