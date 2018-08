Chcieli udowodnić, że świat jest dobry, zginęli z rąk dżihadystów. Do sieci trafiło nagranie

Podczas wyprawy do Tadżykistanu, w której lauren Geoghegan i Jay'owi Austinowi towarzyszyli dwaj inni cykliści – Szwajcar Markus Hummel i Holender Rene Wokke – doszło do tragedii. W pobliżu miasta Dangara podróżnicy zostali staranowani przez samochód, a następnie zadźgani nożami. Jak podaje New York Times, sprawcami ataku byli dżihadyści, którzy wcześniej przysięgli wierność tzw. Państwu Islamskiemu. Był to pierwszy znany atak tego rodzaju na zachodnich turystów w Tadżykistanie.

Na Twitterze pojawiło się nagranie, na którym widać, jak z miejsca zbrodni odjeżdża kilka samochodów. Jednym z nich miał jechać dżihadysta, który potrącił podróżników na rowerach. W oddali widać ich ciała. Filmik został nagrany ze znacznej odległości, jego jakość również nie jest najlepsza. Według ustaleń śledczych autorem nagrania jest jeden z bojowników, którzy brali udział w ataku na turystów. Jak podaje CNN, to również oni są odpowiedzialni za udostępnienie nagrania w sieci.

Podróż marzeń

Lauren Geoghegan i Jay Austin ze Stanów Zjednoczonych postanowili w 2017 roku rzucić dobrze płatną pracę. Mężczyzna tłumaczył, że jest zmęczony siedzeniem przez kilka godzin dziennie przed komputerem. Twierdził, że w ten sposób marnuje swoje życie. W związku z tym, wraz ze swoją partnerką postanowił udać się w podróż na rowerach dookoła świata. Geoghegan i Austin odwiedzili m.in. Egipt, Maroko, Albanię, Hiszpanię, Francję, Grecję czy Kirgistan. Wrażeniami z podróży podróżnicy dzielili się na Instagramie.

Para chciała m.in. udowodnić, że to, co mówi się na świecie o tzw. Państwie Islamskim nie jest prawdą. „Jesteśmy przekonywani, że świat to przerażające miejsce, mówi się, że ludziom nie można ufać. Nie wierzę w to. Ludzie są dobrzy i cudowni, a my wmawiamy im zło tylko po to, by uspokoić własne sumienia, że nie rozumiemy osób, które mają inne poglądy” – twierdził Austin.

