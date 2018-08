Ta para prowadzi życie jak z bajki. Zobacz niezwykłe zdjęcia podróżników!

Charlie Pauly i Lauren Cliffe dorastali w miejscowości Peterborough w Wielkiej Brytanii. Mimo tego, że mieszkali w jednym mieście, para poznała się dopiero podczas podróży do Australii. – Kiedy miałem 20 lat wybrałem się w podróż na inny kontynent. To miały być tylko trzy miesiące, potem miałem wrócić do Wielkiej Brytanii i nadal trenować boks. Stało się jednak zupełnie inaczej, zakochałem się w podróżowaniu i w Lauren – opowiada Charlie. – Dogadywaliśmy się tak dobrze, że założyliśmy markę odzieżową Wanderers & Warriors. Sprzedawaliśmy nasze ciuchy za pomocą Instagrama – dodaje.

Pół roku później para postanowiła zmienić profil marki. Teraz zajmuje się marketingiem turystycznym. – Dzięki temu możemy podróżować po całym świecie. Porzuciliśmy nasze życie w Wielkiej Brytanii, aby odkrywać nowe kraje i kultury. Na pierwszą wspólną podróż wybraliśmy Indie i była to dla nas ogromna lekcja pokory – podkreśla Lauren. Para przyznaje, że dzięki dużej ilości obserwatorów na Instagramie, udało im się pozyskać sponsorów i reklamodawców, dzięki którym mogą podróżować do kolejnych krajów. – Instagram pozwolił nam spełniać nasze marzenia – stwierdzają zgodnie.