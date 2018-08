Robił zdjęcia opuszczonych miejsc w Europie i USA. Wyglądają jak kadry z filmów

O artyście, który sam siebie nazywa „Simon”, nie wiemy nic więcej ponad to, że przez pół roku podróżował po całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Fotograf uwieczniał porzucone budynki, łodzie i samochody. Efekty jego prac to kadry przypominające sceny z filmów. Simon publikuje swoje zdjęcia na Instagramie, gdzie zyskuje coraz większą popularność.

Nie tylko Simon

Przypomnijmy, na początku sierpnia pisaliśmy o Ell Costi, która podróżuje po Japonii i Włoszech w poszukiwaniu lokalizacji dawno zapomnianych przez ludzi. Artystka uwiecznia m.in. porzucone i zniszczone wnętrza domów, pensjonatów czy szpitali. Ostatnio w serwisie boredpanda.com pochwaliła się zdjęciami wykonanymi w środku starego samolotu. Odwiedza także miejsca o charakterze religijnym. Costi, która mieszka we Florencji, kilka lat temu stała się bohaterką lokalnej prasy za sprawą artykułu o porzuconej willi rodem z XIV wieku. – Ta lokalizacja brzmiała jak dobre miejsce do robienia zdjęć, więc postanowiłam pojechać tam i to sprawdzić. Pierwszą rzeczą, którą zapamiętałam, był zapach wilgotnego drewna i przejmująca cisza – powiedziała artystka w rozmowie z atlasobscura.com.

Galeria:

Wnętrza porzuconych miejsc w obiektywie Ell CostiCzytaj także:

Przeróbki zdjęć przyniosły mu sławę. Na Instagramie śledzi go ponad milion osób