Genua. Znaleziono ciało ostatniego zaginionego. 42 ofiary śmiertelne katastrofy

Rano w sobotę 18 sierpnia strażacy odnaleźli pod gruzami ciała trzyosobowej rodziny: rodziców z 9-letnią dziewczynką. Służby poinformowały, że zwłoki ostatniego poszukiwanego leżały pod blokiem cementu. To ciało pracownika miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego, który wracał po pracy do domu.

Odcinek mostu w Genui runął we wtorek 14 sierpnia z wysokości około 100 metrów. Do katastrofy doszło w dniu, kiedy ruch na tym odcinku autostrady w Ligurii jest wyjątkowo intensywny przed środowym świętem obchodzonym we Włoszech. Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do tragedii. Jedna z wersji zakłada, że do zawalenia się mostu doprowadziły trwające od poniedziałku intensywne ulewy.

W sobotę 18 sierpnia we Włoszech obowiązuje żałoba narodowa. W Genui odbyły się uroczystości pogrzebowe 19 ofiar tragedii. Uczestniczył w nich prezydent Sergio Mattarella i premier Giuseppe Conte.