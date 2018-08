Przeszedł już 100 modyfikacji ciała, a drzwi otwiera... skórą. Sam siebie nazywa „cyborgiem”

Historię Russa Foxxa przedstawił „The Sun”. 36-letni obecnie Kanadyjczyk pochodzi z Vancouver. Mając pięć lat, przebił sobie uszy. Wtedy rozpoczęła się jego fascynacja modyfikowaniem ciała. W wieku 18 lat chwalił się ponad 50 kolczykami na twarzy. Jego ciało pokryte jest tatuażami, ale Foxx ciągle twierdzi, że to za mało. Mężczyzna wszczepił sobie pod skórę czipy, które, jak sam twierdzi, pomagają mu w codziennym życiu. O tym, jak można połączyć ludzkie ciało i najnowsze technologie, opowiada na swoim kanale na YouTube.

„Pomagają mi każdego dnia”

Czipy, które Foxx wszczepił sobie pod skórę dłoni, umożliwiają mu odblokowywanie drzwi bez potrzeby użycia kluczy. Podobnie jest w przypadku szuflad, które 36-latek zablokował w obawie przed złodziejami. Kanadyjczyk jest fanem motoryzacji, a w swoim garażu trzyma motor. Do jego odpalania nie używa kluczy, ale właśnie własnej skóry, pod którą wszczepił odpowiednią elektronikę. Ktoś pomyśli, że to dziwactwo, ale Foxx ma wytłumaczenie na swoje działania.

Według mężczyzny zabieg wszczepiania czipów jest bezbolesny, a każdy z takich implantów mierzy zaledwie od 2 do 12 mm. Co więcej, elektronika umożliwia połączenie się z mechanizmem zabezpieczającym w ciągu kilku sekund. Złodzieje nie mogą ukraść czipów, te są także odporne na fizyczne zniszczenia. – Identyfikuję się jako cyborg i widzę, że te implanty umożliwiają interakcję ze światem wokół mnie. Każdy, kto nosi klucze może zyskać na posiadaniu takich czipów – argumentuje 36-latek. – Pomagają mi każdego dnia. Nigdy więcej gubienia się, zapominania czy gubienia kluczy lub konieczności zapamiętywania kodów dostępu – dodaje.

Czipy zamontowane pod skórą Foxxa są używane nie tylko do odblokowywania zamków, ale także do płatności bezdotykowych. Chcąc wykonać przelew, mężczyzna przykłada do telefonu dłoń i w ten sposób autoryzuje transakcję.

