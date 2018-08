Katastrofa w Genui. Służby pokazały nagranie, na którym widać moment zawalenia się mostu

Nagranie opublikowane przez Guardia di Finanza zostało zarejestrowane przez kamery przemysłowe. Widać na nim ostatnie sekundy przed tragedią oraz moment, kiedy konstrukcja wiaduktu Morandiego upada. Na jednym z ująć pokazano przejeżdżające pod wiaduktem w Genui auta, na innym widzimy ludzi w odblaskowych kamizelkach, biegnących po szosie w ulewnym deszczu. W pewnej chwili kadr zaczynają wypełniać kłęby pyłu.

Co wydarzyło się w Genui?

Odcinek mostu w Genui runął we wtorek 14 sierpnia z wysokości około 100 metrów. Do katastrofy doszło w dniu, kiedy ruch na tym odcinku autostrady w Ligurii jest wyjątkowo intensywny przed środowym świętem obchodzonym we Włoszech. W wyniku katastrofy zginęły 43 osoby. Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do tragedii. Jedna z wersji zakłada, że do zawalenia się mostu doprowadziły trwające od poniedziałku intensywne ulewy. Szef włoskiego MSW Matteo Salvini oświadczył, że każdy, kto mógł doprowadzić do zawalenia konstrukcji zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. – Przekraczałem ten most setki razy. Jako obywatel Włoch zrobię wszystko, by ustalić nazwiska osób odpowiedzialnych za tę budowlę w przeszłości i teraz – zapewnił. W sobotę 18 sierpnia we Włoszech obowiązywała żałoba narodowa. W Genui odbyły się uroczystości pogrzebowe 19 ofiar tragedii. Uczestniczył w nich prezydent Sergio Mattarella i premier Giuseppe Conte.