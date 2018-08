Ławrow: Talibowie planują uczestniczyć w rozmowach w Moskwie

O zaproszeniu reprezentantów biura politycznego talibów z Dohy poinformowano w oficjalnym komunikacie MSZ Rosji. Oprócz nich w rozmowach udział wezmą przedstawiciele Rosji, Afganistanu, Chin, Pakistanu, Iranu i Indii. Szef rosyjskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że szczyt będzie „produktywny” . – Pierwsza reakcja była pozytywna, (talibowie – red.) planują wziąć udział w spotkaniu – relacjonował Siergiej Ławrow. Jak podkreślił, Rosja utrzymuje kontakty z talibami ze względu na chęć zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli w Afganistanie.

Pozytywną reakcję na zaproszenie potwierdzili talibowie, którzy zapowiedzieli, że wyślą do Rosji delegację, by „odnaleźć drogę do pokoju w Afganistanie” . Ławrow odrzucił z kolei sugestie afgańskich władz, jakoby Moskwa planowała wykorzystać talibów w walce z tzw. Państwem Islamskim.