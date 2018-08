Morderstwo Mollie Tibbetts. Policja: 24-letni imigrant doprowadził nas do ciała

24-letni Christhian Bahen River został aresztowany i usłyszał zarzuty. Jest nieudokumentowanym imigrantem, widział ofiarę jak biegała i podążał za nią. Policja podała, że zeznał, iż 20-latka ostrzegała go, że wezwie policję. Podejrzany powiedział policji, że w pewnym momencie stracił panowanie nad sobą.

We wtorek rano mężczyzna doprowadził funkcjonariuszy policji na pole kukurydzy, gdzie znaleziono ciało Molli Tibbetts. Zakryte było ono liśćmi kukurydzy. Nie jest jasne, dlaczego Rivera zabił Tibbetts – podał specjalny agent w Iowa Division of Criminal Investigation Rick Rahn. – Nie mogę nic powiedzieć o motywie zbrodni. Wygląda na to, że po prostu szedł za nią i z jakiegoś powodu zdecydował się ją zaatakować – dodał. Autopsja wykaże, w jaki sposób i kiedy umarła 20-latka.

Władze i mieszkańcy szukali 20-latki od połowy lipca. W końcu służby dotarły do właściciela samochodu, który podążać miał za kobietą, gdy biegała. Podano, że mężczyzna nie był zdziwiony widokiem policji i nie stawiał oporu podczas zatrzymania. W stanie Iowa nie obowiązuje kara śmierci. Jeżeli mężczyzna uznany zostanie za winnego morderstwa, zostanie skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

