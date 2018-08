Twierdzi, że jest w związku z... duchem. Opowiedziała, jak do tego doszło

Kobieta opowiedziała, że z duchem, którego poznała w Australii, spotyka się od sześciu miesiącach. Zaznaczyła, że są bardziej zakochani niż postaci grane przez Patricka Swayze i Demi Moore w filmie „Uwierz w ducha” .

– Mówię o nim, jak o mężczyźnie, bo tak jest łatwiej ubrać to w słowa. Jest bardzo stary, niezwykle mądry i miły. Jeżeli miałabym obstawiać, zakładam, że jest na planecie już od bardzo dawna – mówiła Realm. Duch miał podążyć za nią aż z Australii. Jak twierdzi kobieta, jej chłopak-duch to raczej coś, co się czuje a nie widzi. – To emocjonalna i fizyczna obecność – zaznacza.

Kobieta tłumaczy, że jako doradca duchowy spotkała się już nie raz z duchami i wiedziała, że tym razem jest inaczej. – Po prostu się zakochałam – wyznała. Co jeszcze bardziej zaskakujące, kobieta poinformowała, że teraz planuje mieć z duchem dziecko. – Badałam ciąże fantomowe. Uważam, że to prawdziwe ciąże, jednak mamy w sobie raczej widmo, a nie ludzkie dziecko – stwierdziła. – Powodem, dla którego nie jesteśmy w stanie uregulować swojego związku jest to, że ludzie nie rozumieją. Może dzięki temu, co będzie w trakcie ciąży działo się z moim ciałem, zrozumieją – dodała.