Huragan Lane osiągnął najwyższą kategorię. „Zagrożenie życia”

Narodowe Centrum Huraganów (NHC) poinformowało, że huragan, który zmierza w kierunku Hawajów, ma dotrzeć do wyspy Big Island w czwartek. Wówczas spodziewane są porywy wiatru sięgające 260 km/h. Mieszkańcy powinni się obawiać nie tylko wichury, ale też towarzyszących jej opadów i zagrożenia powodzią. Potężne podmuchy wiatru mogą uszkodzić elementy infrastruktury i budynki mieszkalne. Może dojść do przerw w dostawie energii.

„Przygotowania do ochrony życia i mienia powinny zmierzać ku końcowi” – przestrzegło w komunikacie NHC. Oko huraganu ma przechodzić „niebezpiecznie blisko” wysp od czwartku do soboty. Po tym, jak uderzy w Big Island, huragan Lane ma skierować się na północ ku wyspom Maui, Lanai i Moloka. Co warto podkreślić, Big Island wciąż zmaga się ze skutkami trzymiesięcznej erupcji wulkanu Kilauea, która wymusiła ewakuację tysięcy osób. Wiele domów i dróg zostało wówczas zniszczonych i zalanych przez lawę.

