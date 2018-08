Przez miesiąc gwałcili, torturowali i tatuowali porwaną 17-latkę. „Nie da się opisać piekła, które przeżyłam”

Dramat 17-letniej Khadiji trwał blisko miesiąc. Nastolatka udała się do marokańskiej miejscowości Oulad Ayad, aby świętować ramadan ze swoją ciotką oraz jej rodziną. Zamiast czasu z rodziną nastolatka przeżyła prawdziwe piekło. Została bowiem porwana przez grupę 13 młodych mężczyzn, którzy przez blisko miesiąc przetrzymywali nastolatkę, wykorzystywali ją seksualnie i torturowali. Porywacze wytatuowali ciało Khadiji, na skórze dziewczynki znajdują się m.in. swastyki oraz obraźliwe napisy. – Oni po prostu przyszli do mojego domu i siłą zaciągnęli mnie do samochodu. Wielokrotnie mnie gwałcili, przypalali moją skórę papierosami. Wypalili mi tatuaże ogniem – opowiadała 17-latka policji. Z jej zeznań wynika, że kilka razy próbowała uciec, jednak podejmowane przez nią próby okazały się bezskuteczne. – Po każdej takiej nieudanej ucieczce byłam bita niemal do nieprzytomności. Potem na kilka dni zabierali mi wodę i jedzenie. Nie da się opisać piekła, które przeżyłam – relacjonowała.

„Moje życie już nigdy nie będzie takie samo”

Jak podaje „La Vanguardia”, dziesięciu spośród 13 agresorów zostało zatrzymanych przez policję. Mężczyźni mają od 18 do 27 lat. – Kiedy zostałam uwolniona i rodzice dowiedzieli się, co się stało, mówili, żebym zachowała to dla siebie, bo bali się o moje życie. To ja zgłosiłam całą sprawę na policję. Nie chcę milczeć, nie chcę, aby inna dziewczyna musiała przechodzić przez takie samo piekło. Domagam się sprawiedliwości, a oni muszą zapłacić za to, co mi zrobili – tłumaczyła 17-latka. – Moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Dalej nie rozumiem, dlaczego właśnie ja stałam się ich ofiarą. Nie robiłam nikomu nic złego. Chodziłam do szkoły, spotykałam się z przyjaciółmi. Teraz boję się wyjść sama z domu, czuję lęk, kiedy muszę zostać sama w domu – opowiadała Khadija.

