Od 1 września żarówki halogenowe znikną z rynku. Unia Europejska wprowadziła nowe regulacje

To jedna z ostatnich okazji, żeby zakupić w sklepie zwykłą żarówkę. Zgodnie z unijnymi regulacjami od początku września zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży halogenów. W ich miejsce pojawią się żarówki LED. Urzędnicy z Brukseli chcą w ten sposób poprawić stan środowiska naturalnego. Jak podaje „The Guardian”, żywotność żarówek LED to blisko 15-20 lat, podczas gdy z halogenów korzystamy zazwyczaj przez dwa lata. Ponadto, zużywają one znacznie mniej prądu. Według wyliczeń Parlamentu Europejskiego dzięki wyeliminowaniu halogenów do atmosfery w ciągu roku trafi 15 milionów ton dwutlenku węgla mniej. Choć formalnie zakaz korzystania z halogenów wchodzi w życie 1 września 2018 roku, unijne regulacje dopuszczają sprzedaż tego typu żarówek aż do wyczerpania zgromadzonych w sklepowych magazynach zapasów.

Nie wszyscy popierają jednak nowe regulacje. Część eurodeputowanych zwraca uwagę na fakt, iż na konieczności zamiany żarówek halogenowych na ledowe stracą konsumenci, ponieważ w przypadku tych drugich cena jest znacznie wyższa. Eksperci podkreślają jednak, iż mniejsze zużycie prądu przez żarówki ledowe będzie w dłuższej perspektywie oznaczało dla konsumentów znaczące oszczędności w tym zakresie. Z wyliczeń PE wynika, że w sumie gospodarstwa domowe we wszystkich krajach członkowskich mogą zaoszczędzić nawet kilka miliardów euro rocznie.

Czytaj także:

Nie chcesz być na zdjęciach z festiwalu? Naklej czerwoną kropkę na czoło