23-letnia modelka sprzedaje dziewictwo. „Chcę kupić dom dla siebie i matki”

„Chcę sprzedać moje dziewictwo, ponieważ chcę kupić dom dla siebie i mojej matki, aby móc w końcu mieszkać na swoim. Chcę też podróżować z mamą po całym świecie. Chcę mieszkać w USA i kontynuować karierę w jednej z najlepszych agencji modelek na świecie – wyjaśnia Mahbuba Mamedzade. Kobieta dodaje, że chce też otworzyć schronisko dla bezpańskich psów w swoim kraju. Modelka na nagraniu, w którym reklamuje sprzedaż swojego dziewictwa, podkreśla też rolę matki w swoim życiu. – Moja mama zrobiła dla mnie wszystko, a teraz moja kolej, by była ze mnie dumna – twierdzi 23-latka.

Strona Cinderella Escorts, za pośrednictwem której modelka wystawia na aukcję swoje dziewictwo, dostarcza informacji na temat szczegółów kontraktu. Administratorzy posiadają certyfikat od lekarza potwierdzający, że Mamedzade rzeczywiście jest dziewicą. Cena wywoławcza w licytacji to 100 tys. dolarów. Mężczyzna, który kupi jej cnotę, będzie mógł spędzić noc z modelką w jednym z hoteli w Niemczech. Jeśli uzna, że chce się upewnić co do dziewictwa Mamedzade, przed stosunkiem będzie mógł zaprowadzić ją na badanie do lekarza.

Autentyczność oferty w rozmowie z portalem Minval.az potwierdziła sama zainteresowana. – Pracując jako modelka nie mogę zarobić na dom. Dlatego wystawiłam takie ogłoszenie. Nie chciałam, żeby ktokolwiek w Azerbejdżanie się o tym dowiedział. Nie wiem, jak to się wydało. Jestem w szoku. Chcę mieć dom, czemu by nie – komentowała kobieta. Na stronie modelka przedstawia się imieniem Maria.

