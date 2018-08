Więził dziecko na strychu i spełniał swoje fantazje. 10-latka była torturowana wstrząsami elektrycznymi

Trudno opisać słowami to, co spotkało 10-letnią dziewczynkę z Coventry w Anglii. 50-letni David Challenor więził 10-latkę na strychu i spełniał na niej swoje przerażające fantazje. Brytyjskie media informują, że mężczyzna torturował dziecko. Miał biczować dziewczynkę i przypinać do jej ciała specjalne klipsy. Ponadto przebierał 10-latkę w sukienki dla dorosłych i zadawał jej ból wstrząsami elektrycznymi.

Kiedy policja weszła na poddasze mężczyzny znalazła tam różne przedmioty, które uznano za dowody w sprawie, m.in. gadżety erotyczne, taśmy, manekiny oraz liny zwisające z belki przy suficie. Challenor przed sądem próbował się bronić i oskarżał dziewczynkę o kłamstwa. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, dotyczących m.in. pozbawienia kogoś wolności, gwałtu i napaści powodujących uszkodzenia ciała. Jak podaje „Mirror”, po 9 godzinach ostatniej rozprawy mężczyznę uznano za winnego okrucieństw wobec dziecka. Skazano go na 22 lata więzienia. 50-latek trafi też na listę przestępców seksualnych.

