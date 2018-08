Tak żyje plemię, które nie miało kontaktu z cywilizacją. Unikatowe nagranie i zdjęcia

Nagranie zostało wykonane w pobliżu rzeki Javari znajdującej się przy granicy Brazylii i Peru. Widać na nim kilka osób, z których jedna ma w dłoniach przedmiot mogący być włócznią albo słupem. Członkowie żyjącego w izolacji plemienia idą przez polanę wśród wykarczowanych drzew. Film pochodzi od National Indian Foundation, agencji rządowej znanej powszechnie jako Funai.

Oprócz nagrania, badacze zaprezentowali także zdjęcia, które przedstawiają przedmioty codziennego użytku należące do mieszkańców Amazonii. Są wśród nich siekiera z kamiennym ostrzem przywiązanym do drewnianego uchwytu czy łodzie wykonane z wydrążonych pni palmowych. Jak podaje Funai, w regionie rzeki Javari mieszka ośmiu członków rdzennej społeczności, którzy mieli kontakt z cywilizacją i co najmniej 11 innych, którzy żyją w izolacji od współczesnego świata.

W minionym miesiącu agencja Funai ujawniła inne bezcenne nagranie prezentujące człowieka, który uważany jest za ostatniego żyjącego członka swojego plemienia.