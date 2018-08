Wizz Air idzie śladem Ryanaira i zmienia zasady przewozu bagażu podręcznego

Nowe zasady przewozu bagażu obowiązują od piątku 24 sierpnia. Dotyczą one przede wszystkim tych pasażerów, którzy nie wykupili usługi Wizz Priority. Osoby te będą mogły bezpłatnie podróżować z małym bagażem podręcznym o wymiarach 55 x 40 x 23 cm i wadze do 10 kg. Jeśli wymiary bagażu przekroczą 40 x 30 x 18 cm, pasażer będzie zmuszony do nadania walizki czy plecaka jako normalnego bagażu. Usługa ta będzie bezpłatna, jednak do tej pory Wizz Air odbierał bagaże od podróżnych przed wejściem do samolotu.

Jeśli bagaż będzie mniejszy niż 40 x 30 x 18 cm, wówczas można go zabrać na pokład, jednak istnieje obowiązek umieszczenia torby pod siedzeniem. Ci, którzy wykupili usługę Wizz Priority mogą zabrać do samolotu bagaż podręczny (55 x 40 x 23 cm) oraz jedną dodatkową sztukę małego bagażu podręcznego (maksymalnie 40 x 30 x 18 cm).

Wprowadzenie nowych zasad przewozu bagażu firma tłumaczy zbyt małą ilością miejsca w samolotach w części dla pasażerów.