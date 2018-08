Skandal w szpitalu. Ochroniarz w kostnicy uprawiał seks ze zwłokami kobiety

O szokującym incydencie w szpitalu w Memphis poinformowano w czwartek 23 sierpnia. Ochroniarz pracujący w amerykańskiej placówce został oskarżony o znieważenie zwłok. Z doniesień policji wynika, że przynajmniej dwie osoby widziały, jak 23-letni Cameron Wright uprawiał seks z ciałem zmarłej kobiety w kostnicy.

Przedstawiciele szpitala poinformowali w oświadczeniu, że mężczyzna został zwolniony od razu po tym, jak sprawa wyszła na jaw. „Traktowanie tych, którym służymy, z godnością i szacunkiem, jest naszym najwyższym priorytetem” – podkreślono. „Zachowanie tej osoby nie odzwierciedla tego, co reprezentuje nasz szpital. To działania absolutnie nie do przyjęcia. Jesteśmy zasmuceni z powodu tego, co się stało. – dodano.

Policja twierdzi, że 23-latek przyznał się do swojego czynu. Głos zabrała też jego siostra, która dla WREG-TV powiedziała, że Wright ma „osobowość dziecka” i trzeba sprawdzić stan jego zdrowia psychicznego. – Myślę, że nadal jest dobrym człowiekiem, on po prostu potrzebuje pomocy – stwierdziła.

Ojciec zmarłej kobiety, którą 23-latek miał wykorzystać w kostnicy przyznał, ze teraz musi poradzić sobie nie tylko ze śmiercią własnej córki, ale też z całą przerażającą sytuacją, do której doszło.

