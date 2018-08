Papież Franciszek w Irlandii: Błagam Boga o przebaczenie za grzechy pedofilii

Irlandzkim Kościołem wstrząsnęło ujawnienie trwającego przez wiele dekad wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Wywołało to głęboki kryzys wiary i powołań oraz znaczny spadek zaufania do instytucji kościelnych. Dlatego kwestia pedofilii pojawia się w niemal wszystkich wystąpieniach Ojca Świętego. Nie inaczej było w sanktuarium w Knock, które dla katolików jest jednym z najważniejszych w Europie. W przemówieniu do wiernych papież podkreślił, że wiele osób nie może się uwolnić od myśli i wzruszeń z powodu tych. którzy padli ofiarą pedofili i zostały okradzione z niewinności oraz opuszczone z bliznami bolesnych wspomnień. – Ta otwarta rana niejako stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy byli zdecydowani i ciągle dążyli do prawdy. Będę błagał Boga o przebaczenie za zgorszenie, zdradę wartości i grzeszne czyny, jakich dopuścili się niektórzy członkowie Bożej rodziny – mówił Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił, że modląc się przed figurą Matki Bożej zawierza Jej w szczególności wszystkie ofiary nadużyć seksualnych przez członków kościoła w Irlandii. – W Kaplicy Objawienia powierzyłem miłosiernemu wstawiennictwu Matki Bożej wszystkie rodziny świata, a szczególnie wasze rodziny, rodziny irlandzkie – dodał Ojciec Święty. Na zakończenie spotkania skierował pozdrowienie do wszystkich więźniów w Irlandii i zapewnił ich o swej modlitwie

„Ja osobiście podzielam te uczucia”

Wizyta papieża Franciszka rozpoczęła się od spotkania z prezydentem Irlandii Michaelem Higginsem. Po nim papież wygłosił przemówienie do przedstawicieli władz Irlandii oraz biskupów. Ojciec Święty podkreślił, że podziela zgorszenie spowodowane pedofilią ze strony przedstawicieli Kościoła. Franciszek przyznał, że wstydzi się tego, iż „Kościół katolicki nie potrafił sobie poradzić z problemem wykorzystywania seksualnego przez duchownych”. – Niepowodzenie działań władz kościelnych – biskupów, księży i innych osób – słusznie wzbudziło oburzenie i pozostaje źródłem bólu i wstydu dla wspólnoty katolickiej. Ja osobiście podzielam te uczucia – stwierdził papież. W sobotę 25 sierpnia wieczorem Franciszek wziął udział w święcie rodzin na stadionie Croke Park.

Ważnym elementem wizyty było także spotkanie z ofiarami pedofilli. Watykański rzecznik Greg Burke poinformował, że rozmówcami papieża było „ośmioro Irlandczyków: ofiary wykorzystywania ze strony duchowieństwa, zakonników i instytucji”. Jak podaje BBC, według uczestników spotkania papież był „zszokowany” tym, co usłyszał.

