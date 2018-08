Strzelanina podczas turnieju gier wideo na Florydzie. Nie żyją trzy osoby, 11 rannych

Do strzelaniny doszło w niedzielę 26 sierpnia podczas turnieju „Madden NFL 18” w centrum handlowo-restauracyjnym w Jacksonville na Florydzie. Źródła podają, że David Katz zaczął strzelać w pokoju gier Good Luck Have Fun w Chicago Pizza. 24-latek wcześniej odpaść miał z turnieju. Przyjechał specjalnie na niego z Baltimore.

Podczas briefingu szeryf Jacksonville Mike Williams przekazał, że w sumie były trzy ofiary śmiertelne, w tym napastnik, który popełnił samobójstwo. Rannych zostało jedenaście osób. Niemal każda z tych osób ma rany postrzałowe, jednak stan wszystkich określa się jako stabilny.

Oświadczenie w sprawie wydała firma Electronic Arts, twórca gry, w którą grali uczestnicy turnieju. „Tragiczna sytuacja, która miała miejsce w niedzielę w Jacksonville, była bezsensownym aktem przemocy, który mocno potępiamy. Nasze najgłębsze wyrazy współczucia wysyłamy do rodzin ofiar, których życia zostały odebrane oraz dla tych, którzy zostali ranni” – czytamy. „Wszyscy w Electronic Arts jesteśmy zdruzgotani tym przerażającym wydarzeniem. Teraz koncentrujemy się na tych, których to dotyczy i wspieramy organy ścigania, które kontynuują dochodzenie w sprawie tego przestępstwa” – podkreślono.