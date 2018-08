Francuski minister zrezygnował podczas wywiadu na żywo. „Nagromadzenie rozczarowań”

Decyzja francuskiego ministra środowiska zaskoczyła wszystkich. Nicolas Hulot ogłosił swoją rezygnację we wtorek 28 sierpnia rano na antenie radia France Inter. Zaznaczył, że prezydent Macron oraz premier Edouard Philippe nie wiedzieli o jego decyzji. Jak tłumaczy, postanowił ogłosić ją bez ich zgody, by nie próbowali przekonywać go do pozostania. Hulot podkreślał jednocześnie, że Macron i Philippe zawsze byli wobec niego lojalni.

W emocjonalnym wystąpieniu w radiu Nicolas Hulot wyjaśniał, że za jego decyzją stoi „akumulacja rozczarowań”. Przyznał, że czuł się „osamotniony” w swoich próbach przeforsowania problemów środowiska na posiedzeniach rządu. – To decyzja wypływająca ze szczerości i odpowiedzialności – podkreślał. Dodawał, że była jednocześnie najtrudniejszą w jego życiu. Dziennikarz przeprowadzający wywiad nie dowierzał swojemu rozmówcy. – Mówi pan poważnie? – dopytywał.

Do rezygnacji ministra środowiska odniósł się już rzecznik francuskiego rządu. – To jest jego sposób. Myślę, że podstawowe zasady dobrego wychowania nakazywałyby uprzedzić prezydenta i premiera – skomentował krótko. Wystąpienie Hulota to bolesny cios dla Emmanuela Macrona, który na arenie międzynarodowej występuje jako obrońca paryskiego porozumienia klimatycznego.

