Modelka „Playboya” zamordowana we własnym łóżku. Policja publikuje zdjęcia sprawcy

Ciało byłej modelki, pozującej m.in. dla „Playboya”, zostało odnalezione w środę 22 sierpnia w jej apartamencie w Filadelfii w stanie Pensylwania. 36-latka leżała uduszona we własnym łóżku. Znaleźli ją policjanci, którzy przeprowadzali tzw. „wellness check”. Sprawdzali, czy u kobiety wszystko w porządku. Mieli do tego podstawy, ponieważ mieszkanie Christiny Kraft zaledwie trzy dni wcześniej zostało okradzione. Zniknęła biżuteria i kosztowne torebki od projektantów.

W czwartek koroner z Montgomery County poinformował, że kobieta została zamordowana. W poniedziałek policja ujawniła wizerunek podejrzanego mężczyzny. Potencjalny sprawca został nagrany przez kamery monitoringu. Widziano go odjeżdżającego z miejsca zbrodni.

Sąsiedzi modelki w rozmowach z portalem Philly.com podkreślali, że do nowego mieszkania przeprowadziła się zaledwie tydzień wcześniej. Wyrażali szok z powodu faktu, że w ich spokojnej dotąd okolicy mogło mieć miejsce morderstwo. – Takie rzeczy nigdy nie działy się w Ardmore. Prawie nigdy. To wystarczy, żebym zaczął płakać – mówił Dave Faina w rozmowie z telewizją ABC6. – Modlę się, aby ustalono, kto to zrobił. I aby wymierzono im sprawiedliwość – dodawał.

