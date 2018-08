Melanie Griffith zmaga się z rakiem. Pokazała zdjęcie po zabiegu i zaapelowała do innych

Gwiazda widziana była pod gabinetem lekarza w Beverly Hills z małym plastrem na nosie. Później poinformowała na swoim Instagramie, że przeszła kolejny zabieg usuwania komórek nowotworowych z organizmu. „Zabandażowana po dermabrazji, ostatnim kroku do pozbycia się ostatnich komórek raka skóry. Jeśli ktokolwiek z was to ma, niech coś z tym zrobi” - apeluje aktorka. „Jeżeli leżysz na słońcu, bądź ostrożny. Użyj kremu z filtrem. Zbadaj się u swojego dermatologa. Umów się do najbliższej kliniki i umów na wizytę. Więcej informacji wkrótce!” - zapowiada.

Amerykańskie media podawały niedawno, że aktorka po raz trzeci już zmaga się z rakiem skóry. Po raz pierwszy choroba zaatakowała aktorkę w 2009 roku, a w 2017 po raz drugi.

61-letnia Melanie Griffith jest córką aktora i przedsiębiorcy Petera Griffitha oraz aktorki i modelki Tippi Hedren. Była dwukrotnie żoną Dona Johnsona, z którym ma córkę Dakotę. Jej drugim mężem był Steven Bauer, z którym ma syna Alexandra. Po raz trzeci za mąż wyszła za antonio Banderasa, z którym ma córkę Stellę.