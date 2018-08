19-letnia turystka została zgwałcona w Rimini? Potencjalni sprawcy to uczniowie szkoły policyjnej

19-letnia turystka z Badenii-Wirtembergii z Niemiec udała się wraz z dwoma koleżankami na urlop do popularnego kurortu we Włoszech - Rimini. Nastolatka twierdzi, że padła ofiarą przemocy seksualnej. Jak podaje Die Welt, do gwałtu miało dojść w jednym z hosteli w Rimini. Podczas wakacji nastolatki miały poznać w hostelu dwóch mężczyzn. Feralnego dnia grupa miała wspólnie spędzać wieczór. W pewnej chwili koleżanki 19-latki dziewczyny wyszły same na plażę i zostawiły ją w towarzystwie jednego z mężczyzn. Chwilę później miał do niego dołączyć kolega. Z relacji Niemki wynika, że właśnie wtedy mężczyźni mieli dopuścić się gwałtu.

19-latka opowiedziała o całej sprawie właścicielowi hostelu oraz swoim koleżankom. Powiadomiła również lokalną policję i udała się do pobliskiego szpitala, aby przeprowadzić badania. Lekarze stwierdzili u Niemki ślady przemocy seksualnej. Po przesłuchaniu turystyki okazało się, że sprawcami gwałtu mogło być dwóch Włochów. 21-latek oraz 23-latek są na co dzień uczniami szkoły szkoły policyjnej w Brescii. Na czas postępowania zostali zawieszeni w prawach ucznia.

