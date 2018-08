Grupa migrantów rozbiegła się po hiszpańskiej plaży. Nie mieli pozwolenia na pobyt

Do zdarzenia doszło w miejscowości La Fontanilla w prowincji Kadyks w Hiszpanii. Plażowicze, którzy korzystali z kąpieli słonecznych, byli niezwykle zaskoczeni, gdy do hiszpańskich wybrzeży przypłynęła nagle łódź wypełniona po brzegi migrantami. Kiedy tylko dobiła ona do brzegu, migranci rozbiegli się w różne strony między plażowiczami. Nie udało im się jednak uciec zbyt daleko, ponieważ do akcji wkroczyła hiszpańska Gwardia Cywilna. Funkcjonariusze zatrzymali 13 osób, które zostały skierowane do ośrodków dla uchodźców. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawie wszyscy pochodzili z Maroka i nie mieli pozwolenia na pobyt w Hiszpanii.

Kilka godzin wcześniej niemal w tym samym miejscu interweniowała straż przybrzeżna. Hiszpańskie służby otrzymały zgłoszenie o dryfującej na morzu łodzi z migrantami, która miała problemy z dalszym płynięciem. Kiedy służby ratunkowe dotarły na miejsce okazało się, że na pokładzie były 44 osoby, w tym 14 kobiet oraz jedno dziecko z objawami hipotermii. Łódź została skierowana do portu w Barbate.

50 imigrantów na plaży koło luksusowego hotelu

Podobna sytuacja miała miejsce zaledwie dwa dni wcześniej. Na plaży Barrosa koło miejscowości Costa de la Luz w południowej Hiszpanii wylądowała łódź z około 50 nielegalnymi imigrantami na pokładzie. Tuż po dobiciu do brzegu, z łodzi zaczęli wyskakiwać jej pasażerowie i biegiem kierowali się do wyjścia z kąpieliska. Duży ponton napędzany silnikiem spalinowym został porzucony na piasku. Hiszpańska Guardia Civil poinformowała o zatrzymaniu 25 migrantów, z czego 19 to osoby nieletnie. Wszyscy pochodzili z Maroka. Rzecznik policji oświadczył, że sześcioro dorosłych trafiło już do centrum dla migrantów, gdzie będą czekać na deportacje do Maroka, możliwą na podstawie umowy dwustronnej z Hiszpanią.

