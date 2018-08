Wzruszające nagrania z pożegnania Johna McCaina. Jego córka nie mogła powstrzymać łez

Jako pierwsi hołd zmarłemu oddali przy trumnie członkowie najbliższej rodziny - żona Cindy oraz ich czworo dzieci. W sieci pojawiły się nagrania, pokazujące jak żona zmarłego senatora całuje trumnę z ciałem męża. Jedna z córek McCaina, Meghan, nie mogła powstrzymać łez.

Ceremonie żałobne zakończą się 2 września pogrzebem na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, uczelni wojskowej, którą ukończył senator McCain, a wcześniej jego ojciec i dziadek. Trumna z ciałem McCaina, przykryta flagą Stanów Zjednoczonych, była niesiona przez członków Gwardii Narodowej Arizony.

W państwowych uroczystościach pogrzebowych 2 września nie weźmie udziału prezydent USA. Życzeniem McCaina było, aby Donald Trump nie uczestniczył w ceremonii. Głowę państwa zastąpi wiceprezydent Mike Pence.



Śmierć Johna McCaina

John McCain zmarł w sobotę 25 sierpnia. Z krótkiego oświadczenia wydanego przez jego biuro dowiadujemy się, że 81-latek „odszedł w otoczeniu rodziny”. Jego córka, Meghan McCain, współgospodyni magazynu „The View” w telewizji ABC opublikowała na Twitterze ostatni list amerykańskiego senatora i zaapelowała do wszystkich, by go przeczytać.

W swoim ostatnim słowie polityk podkreślił m.in., że „Stany Zjednoczone osłabiają swoją wielkość, kiedy mylą patriotyzm z plemienną rywalizacją”.

