71-latek zjadł sushi. Lekarze musieli amputować mu rękę

Historię 71-latka opisano na łamach „New England Journal of Medicine”. Mężczyzna z Korei Południowej miał ogromnego pecha, ponieważ zjadł sushi z owocami morza zajętymi przez groźne bakterie. Po około 12 godzinach od zjedzenia potrawy 71-latek zauważył, że z jego ciałem dzieje się coś dziwnego. Spuchła mu lewa ręka, pojawiły się na niej ogromne krwiaki i pęcherze. Już po zdjęciach opublikowanych przez „New England Journal of Medicine” widać, że stan pacjenta był naprawdę poważny. Lekarze próbowali leczyć go antybiotykami, jednak bez skutku.

Niestety, medycy nie znaleźli sposobu, by uratować rękę mężczyzny i konieczna okazała się amputacja dłoni i przedramienia. Ręka miłośnika sushi po prostu zaczęła gnić w wyniku zakażenia. Operację przeprowadzono 25 dni od pierwszego kontaktu z lekarzem po zjedzeniu sushi. 71-latek z Korei Południowej i tak może mówić o dużym szczęściu. Wyszedł już ze szpitala i wraca do zdrowia.