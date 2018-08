Ojciec zamknął się z czwórką dzieci w mieszkaniu i groził im bronią. Policja przeprowadziła szturm

Do zdarzenia doszło w Kijowie, mężczyzna po kłótni z byłą żoną, wyrzucił ją z mieszkania i zamknął się w nim wraz z dziećmi i zaczął im grozić bronią. Policjanci próbowali początkowo negocjować z 51-latkiem, jednak udało im się jedynie w ten sposób doprowadzić do uwolnienia najstarszej, 13-letniej córki. Gdy upewnili się, że szturm nie będzie zagrażał bezpieczeństwu dzieci, wkroczyli siłą do mieszkania i obezwładnili mężczyznę. Dzieciom nic się nie stało.

