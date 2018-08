Państwo Islamskie grozi Hiszpanii zamachami. „Wasza brudna krew zostanie przelana”

Nagranie zostało udostępnione w komunikatorze Telegram, gdzie wiadomości są zaszyfrowane. Zostało ono udostępnione przez internautę o nicku Al-Bushra. Według hiszpańskich mediów jednym z jego bohaterów jest 23-letni Muhammed Ahram Perez, który przed laty uciekł z Andaluzji do Syrii i dołączył do kalifatu. Dżihadyści występujący w nagraniu zwracają się m.in. do muzułmanów, którzy mieszkają na terytorium Hiszpanii. Bojownicy ISIS wezwali ich do przeciwstawienia się państwu i jego władzom, które w ich opinii „nigdy nie wyrażą zgody na to, aby wyznawcy Allaha mogli żyć zgodnie z prawem szariatu, za co powinni ponieść surową karę”.

Dżihadyści przypominają również zamachy, do których doszło w Katalonii w 2017 roku i grożą kolejnymi atakami terrorystycznymi. „Wasza brudna krew zostanie przelana w taki sam sposób, w jaki wy przelaliście naszą czystą krew. Koniec poniżania naszej religii i naszego Boga” – mówi na nagraniu jeden z członków ISIS. Profesor Manuel Torres Soriano z Uniwersytetu Pablo de Olavide powiedział, że filmik mógł zostać nagrany w połowie sierpnia, jednak to, co przede wszystkim zwraca uwagę to bardzo słaba jakość oraz zaostrzenie przekazu. – W poprzednich nagraniach ISIS dbało o formę graficzną, tutaj zupełnie tego nie ma. Świadczy to o coraz większej słabości tzw. Państwa Islamskiego – ocenił