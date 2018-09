Rosja. Wybuch w zakładach zbrojeniowych. Zabici i ranni

– Według wstępnych doniesień eksplozja zabiła trzy osoby, a pozostała dwójka została ranna. Nic nie wiadomo też na temat losu trzech osób – podał informator agencji TASS. Dodał, że w jednym z zakładów eksplodował amonowy materiał wybuchowy. – Wszystko wskazuje na to, że doszło do jakiegoś zakłócenia procesu technologicznego i to spowodowało eksplozję – podał informator. – Po wybuchu ogień opanował około 100 metrów kwadratowych powierzchni – dodał.

Na miejscu zdarzenia pracują już jednostki straży pożarnej.

Zakłady zbrojeniowe im. Jakowa Swierdłowa to największy producent przemysłowy materiałów wybuchowych, detonatorów i przewodów wspomagających dla przemysłu wydobywczego.