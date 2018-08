Na Titanicu mogli mieć ecstasy, Waszyngton nie wiedział o dinozaurach. Te fakty namieszają wam w głowach

Osama bin Laden

Książę William i Kate Middleton pobrali się 29 kwietnia 2011 roku, kilka dni przed śmiercią Osamy bin Ladena.



Harry Potter

Ostatnia książka opowiadająca historię Harry'ego Pottera została napisana latem 2007 roku. Tego samego lata Apple wypuściło pierwszy model Iphone'a.



Picasso nie słuchał Pink Floyd

Pablo Picasso zmarł w tym samym roku, w którym Pink Floyd nagrali album "Dark Side Of The Moon" (1973).



Wojna secesyjna

Pierwsza linia londyńskiego metra została otwarta (1863), kiedy w Stanach Zjednoczonych wciąż trwała wojna secesyjna.



Koloseum w Rzymie

Rzymskie Koloseum otwarto w podobnym okresie, w którym powstała Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie.



Bracia Wright

Jeden z wynalazców samolotu - Orville Wright, wciąż żył, kiedy Amerykanie zrzucali bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki (1945).



Maudie Hopkins

Ostatnia znana wdowa po żołnierzu wojny secesyjnej umarła w roku, w którym Barack Obama zostawał pierwszym czarnoskórym prezydentem USA (2008).



Ecstasy na Titanicu

Narkotyk ecstasy powstał w tym samym roku, w którym zatonął Titanic (1912).



Pod ziemią i w kosmosie

Kiedy NASA szykowała się do lądowania na księżycu, geolodzy osiągali porozumienie co do położenia ziemskich płyt tektonicznych (1967 rok).



Metrem na egzekucję

Na ostatnią publiczną egzekucję przez powieszenie w Wielkiej Brytanii można było dojechać londyńskim metrem (1868 rok).



Księżna Diana i Matka Teresa

Księżna Diana i Matka Teresa z Kalkuty zmarły w odstępie kilku dni (w roku 1997).



Księżyc

Obywatelki Szwajcarii uzyskały prawa wyborcze w tym samym roku, w którym po Księżycu poruszał się amerykański łazik (1971). Szwajcaria była dopiero jedenastym krajem, który nadał kobietom prawa wyborcze.



Martin i Anne

Anne Frank Martin Luther King Junior urodzili się w tym samym roku (1929).



Mroki średniowiecza

"Gwiezdne Wojny" weszły do kin w tym samym roku, w którym we Francji przeprowadzono ostatnią egzekucję przy użyciu gilotyny (1977 rok).



Nintendo starsze niż myślisz

Firmę Nintendo założono w czasach, gdy Kuba Rozpruwacz grasował po ulicach Londynu. Nintendo powstało w 1889 roku.



Chichén Itzá

Uniwersytet Oxfordzki istniał już od setek lat, zanim powstało Imperium Azteków (około 1428 rok).



Darwin i wiekowa żółwica

Żółw Harriet, który zmarł w 2006 roku, został przywieziony z Galapagos przez Charlesa Darwina. Wpadli na siebie w 1835 roku.



Mamut włochaty

Mamuty włochate wciąż chodziły po Ziemi, kiedy Egipcjanie wznosili swoje piramidy (około 2660 r. p.n.e.).



Elżbieta II i Marilyn Monroe

Marilyn Monroe i królowa Elżbieta urodziły się tego samego roku. Zostały sobie przedstawione w 1956 roku na premierze filmu w Londynie.



Waszyngton i dinozaury

Jerzy Waszyngton umarł w roku 1799. Pierwsze szczątki dinozaura odkryto w 1824 roku. Waszyngton nie mógł wiedzieć, że dinozaury kiedykolwiek istniały.

