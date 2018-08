Dużo gwałtów? Prezydent Filipin wyjaśnia: Bo jest wiele pięknych kobiet

– Mówią, że w Davao jest wiele przypadków gwałtów. Dopóki będzie tu tak wiele pięknych kobiet, dopóty będzie wiele gwałtów – stwierdził Duterte, który przed objęciem prezydentury był w tym mieście przez trzy kadencje burmistrzem i zasłynął z brutalnej wojny wypowiedzianej handlarzom narkotyków. Słowa polityka spotkały się z entuzjastyczną reakcją części osób zgromadzonych w mieście Mandaue, gdzie przemawiał. To skłoniło go do dalszych rozważań.

– Która zgadza się to zrobić na pierwsze żądanie? Czy kobieta na to pozwoli? Nie. „Och nie, przestań” . Nikt nie zgadza się przy pierwszej próbie. I wtedy mamy gwałt – tłumaczył prezydent. – Nawet gdy są w kinie, ona go odepchnie. „Nie, przestań” . Jest tyle pięknych kobiet. Ale gdyby przydarzyło ci się siedzieć obok kogoś bezzębnego, czy nadal miałbyś ochotę to zrobić? – dywagował polityk. Sam Duterte w przeszłości dał się już poznać z instrumentalnego podejścia do przedstawicielek płci przeciwnej. W czerwcu w trakcie wizyty w Korei Południowej prezydent Filipin pocałował na scenie obcą kobietę.

Z danych policji wynika, że w Davao dochodzi do gwałtów znacznie częściej niż w innych miastach na Filipinach. W latach 2010-2015 odnotowano 843 takie przypadki, co plasuje Davao na drugim miejscu w kraju, jeśli chodzi o tę niechlubną statystykę.