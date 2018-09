Meghan Markle powróci na mały ekran. W jakiej roli zobaczymy księżną?

37-letnia księżna, była gwiazda produkcji „W garniturach” , pojawi się jako jedna z bohaterek poświęconego Elżbiecie II filmu dokumentalnego „Queen of the World” (Królowa świata – red.). Zrealizowany na zlecenie ITV dwuczęściowy obraz będzie miał premierę we wrześniu.

Już teraz producenci uchylają rąbka tajemnicy. Okazuje się, że przed kamerą udało im się zgromadzić liczną królewską obsadę. Formalnych wywiadów udzieliły hrabina Wessexu Zofia oraz córka Elżbiety II, księżniczka Anna. Książęta Harry i William, książę Karol i księżna Meghan pojawią się jako komentatorzy scen z życia rodziny królewskiej.

Nie zdradzono dokładnie, jaką rolę odegra Meghan Markle. Spekuluje się jednak, że wybranka wnuka Elżbiety II opowie m.in. o swojej sukni ślubnej i welonie z wyhaftowanymi kwiatami symbolizującymi 53 kraje Wspólnoty. Jeszcze przed ślubem z Harrym Meghan zrezygnowała z kariery aktorskiej.

