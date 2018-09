Spędził 17 lat za kratami, bo pomylono go ze złodziejem. Jak do tego doszło?

Jones wyszedł z więzienia w zeszłym roku, po czym złożył pozew o odszkodowanie na kwotę 1,1 mln dolarów. Mężczyzna domaga się też oficjalnego uniewinnienia. „Po przetrwaniu 17 lat niesłusznego wyroku za zbrodnię, której nie popełnił, pan Jones składa ten wniosek, domagając się sądowego orzeczenia jego niewinności i pewnej kwoty finansowej pomocy, która umożliwiłabym powrót do życia” – czytamy w ozasadnieniu wniosku przytoczonym przez CNN. Jones usłyszał wyrok w 1999 roku. Mężczyznę skazano, choć miał solidne alibi – twierdził, że był na przyjęciu urodzinowym, a kilka osób zeznało, że go widziało.

Wszystko zaczęło się od napadu na kobietę na parkingu przy Walmarcie w Roeland Park w stanie Kansas. Poszkodowana upadła i pościerała sobie kolana, przez co zwykła kradzież telefonu została zaklasyfikowana jako kradzież z uszkodzeniem ciała. Naoczni świadkowie twierdzili, że napastnikiem był „mężczyzna o wyglądzie Hiszpana lub Afroamerykanina” o imieniu Rick, z długimi włosami zaczesanymi do tyłu. Świadkowie, którym pokazano zdjęcia Richarda Jonesa, twierdzili, że to on napadł na kobietę. Na nic zdały się tłumaczenia, że mężczyzna był na przyjęciu urodzinowym swojej partnerki, z którą spędził całe popołudnie. Ponieważ Jones miał już za sobą kryminalną przeszłość, usłyszał wyrok 19 lat więzienia.