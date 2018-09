Przerwany koncert U2. „Bono całkowicie stracił głos”

Koncert w stolicy Niemiec odbywał się w ramach trasy eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour. Wkrótce po rozpoczęciu show stało się jasne, że tego wieczoru fanom nie będzie dane cieszyć się muzyką U2. Bono od początku nie był w najlepszej dyspozycji, a w pewnym momencie po postanowił po prostu przerwać koncert. – Zanim wyszliśmy z garderoby, byłem gotowy dla was zaśpiewać, ale coś się stało. Myślę, że nie możemy kontynuować, ale to nie jest w porządku wobec was... Brzmi beznadziejnie. Więc mam pomysł, możemy sprawdzić to z naszymi ludźmi. Jestem pewien, że to nie jest duży problem, ale będę musiał coś z tym zrobić – zwrócił się do publiczności Bono.

– Tak więc, jeśli będziecie chcieli wyjść, nie ma problemu. zagramy dla was inny koncert innym razem. Jeśli chcecie zostać, będziemy musieli zrobić przerwę, nie wiem, 10-15 minut. Pójdę dowiedzieć się co się stało – powiedział frontman U2, po czym zszedł ze sceny wraz z innymi członkami zespołu przy wtórze oklasków fanów.

Mimo że Bono dał uczestnikom koncertu nadzieję, nie powrócił już na scenę, by zaśpiewać. Zespół odwołał koncert. Organizatorzy ogłosili, że bilety zachowują ważność, a koncert odbędzie się w innym terminie.

Zespół wydał oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił za odwołanie show. „Bono był w świetnej formie i cieszył się dobrym głosem w trakcie występu (chodzi o piątkowy koncert – red.) i wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na drugą noc w Berlinie, ale po kilku piosenkach on całkowicie stracił głos” – czytamy w komunikacie.

