Kolega zgwałcił 10-latka podczas szkolnej wycieczki. Nauczyciele niczego nie zauważyli

Uczniowie jednej z berlińskich szkół podstawowych z dzielnicy Hellersdorf wybrali się z okazji końca roku szkolnego na wycieczkę do Uckermark. Dzieci zwiedzały m.in. zamek Kroechlendorff. To właśnie tam doszło do tragedii. 10-letni chłopiec został zgwałcony przez swojego szkolnego kolegę. Jak podaje „Berliner Zeitung”, dwóch chłopców miało trzymać ofiarę za ręce, aby nie udało mu się uciec, a trzeci dokonywał aktu przemocy seksualnej. Wcześniej chłopcy mieli grozić 10-latkowi, że go zgwałcą, jeśli nie będzie posłuszny. Nauczyciele i opiekunowei grupy nie zauważyli nic niepokojącego.

Dziecko przez kilka dni bało się opowiedzieć o swoim dramacie. Dopiero gdy uczeń zwierzył się swojemu najlepszemu przyjacielowi, ten powiadomił o wszystkim nauczycieli, którzy zaalarmowali policję. Biuro ds. Opieki nad Młodzieżą w regionie wydało raport psychologiczny z pogotowia ratunkowego Charite, z którego wynika, że żaden z chłopców nie będzie mógł już wrócić do normalnej szkoły. Na prośbę poszkodowanego chłopca i jego rodziców on również od 1 września nie wróci do swojej dawnej szkoły.

Ze względu na dobro ofiary policja nie chce komentować tej sprawy. Według nieoficjalnych doniesień sprawcami napaści byli chłopcy pochodzący z Syrii oraz Afganistanu. Senator Sandra Scheeres podkreśliła, że w przypadku sprawców napaści seksualnych w tak młodym wieku istnieje problem z ukaraniem, ponieważ niemiecki kodeks karny nie zawiera przepisów w tym zakresie. Poważny przypadek wykorzystywania seksualnego w berlińskiej szkole podstawowej wywołał w mieście wiele kontrowersji. Eksperci zajmujący się edukacją seksualną podkreślają, że tego typu zdarzenia świadczą o zbyt małej ilości działań prewencyjnych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj także:

Po 20 latach został zatrzymany za gwałt i morderstwo dziecka. W jego historii pojawił się polski wątek