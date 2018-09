Surowe kary za zabicie osy. Grzywna to nawet 65 tysięcy euro

Jak podaje portal Deutsche Welle, zabijanie os oraz niszczenie gniazd szerszeni w Niemczech jest nielegalne. Za złamanie zakazu grożą surowe kary. Ich wysokość zależy od regionu, w którym doszło do zdarzenia. Najwyższe stawki obowiązują w Brandenburgii. Władze tego landu wyceniły zabicie osy pospolitego gatunku na 50 tysięcy euro a osobnika rzadkiego gatunku na 65 tysięcy euro.

Nie wiadomo w jaki sposób służby sprawdzają, czy faktycznie doszło do popełnienia czynu zabronionego. Z informacji Deutsche Welle wynika, że do tej pory nikt nie został ukarany aż tak wysoką grzywną. Najwyższa zasądzona kara wynosiła 10 tysięcy euro. Dziennikarze zwracają uwagę na fakt, iż z ponad 600 gatunków os, które żyją w Niemczech, tylko osiem może użądlić człowieka. Zagrożenie dla naszego zdrowia stanowi ugryzienie zaledwie dwóch różnych gatunków. Ponadto warto wiedzieć, że osy to jedne z najbardziej pożytecznych stworzeń na świecie. Polują na na muchy i komary, utrzymując tym samym równowagę ekosystemu i chronią go przed groźnymi bakteriami.