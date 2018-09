Lekarz wyciął jej kanalik łzowy. Myślał, że to... guz mózgu

Muftah Salen Eljamel pracował w szpitalu Dundee's Ninewells i został zawieszony w 2014 roku po tym, jak przeprowadził nieprawidłową operację kręgosłupa. O lekarzu opowiada najnowszy dokument BBC Scotland. Poznajemy w nim historię 50-letniej Jules Rose, która operowana była przez chirurga w 2013 roku, zaledwie miesiąc po tym, jak objęty został nadzorem z powodu poważnych obaw związanych z jego pracą. Władze NHS Tayside w rozmowie z BBC przekazały, że po raz pierwszy zaczęli mieć wątpliwości związane z pracą lekarza w czerwcu 2013 roku. Ejamel wciąż jednak pracował, co naraziło rzeszę pacjentów, w tym Jules Rose, na utratę zdrowia.

Jak opowiada kobieta, do końca wierzyła, że jest pod opieką najlepszego chirurga w Szkocji i dopiero, gdy już po operacji sprawdziła swoje akta medyczne zauważyła, że błędnie zidentyfikował on kanalik łzowy jako guz. Od czasu operacji kobieta zmaga się z suchością oka, boi się ponadto, że zabieg wpłynie w przyszłości na jej wzrok. – Jestem wściekła, ale wierzę w to, że jestem wśród szczęśliwców, że mogło być gorzej – przyznaje kobieta. – Po pierwszej operacji poinformował mnie, że wyciął 99 procent guza. Byłam zachwycona i powiedziałam mu, że jest moim bohaterem. Wysłałam mu później kartkę z podziękowaniami. Myślałam, że jestem w najlepszych rękach – dodaje. – Nikt nie poinformował mnie, że lekarz jest pod nadzorem – wyjaśnia. – Wygląda na to, że NHS Tayside pozwolili temu chirurgowi popełnić błąd – dodaje.

Do tej pory lekarza oskarżyło o nieprawidłowe wykonanie zabiegów już ponad 100 pacjentów. Ejamel ustąpił ze stanowiska dydaktyczno-badawczego na Dundee University po tymczasowym wyroku Medical Practitioners Tribunal Service.