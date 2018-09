Manicurzyści robią paznokcie z... żywymi mrówkami. To nie koniec szalonych pomysłów

Aby zrealizować ten pomysł jedna z manicurzystek stworzyła sztuczne paznokcie, przymocowała do nich jakby tylną „ścianę”, a następnie wpuściła do środka mrówki i zamknęła otwór. Zdjęcia i nagrania obrazujące efekty nowego pomysłu zaprezentował Nail Sunny na swoim profilu na Instagramie.

W odpowiedzi na materiały, wielu internautów oskarżyło pracowników salonu o okrutne traktowanie zwierząt. Do komentarzy szybko odniósł się administrator Instagrama salonu kosmetycznego. Zamieścił filmik, na którym widać, jak mrówki są ponownie wypuszczane na wolność. „Mrówki nadal żyją! Ludzie nie wariujcie. Nie jesteśmy zabójcami zwierząt, obejrzyjcie proszę to nagranie do końca. I mamy do was pytanie – kiedy idziecie ulicą i depczesz mrówki, to czy to czyni z ciebie zabójcę?” – czytamy.

