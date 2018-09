Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Wyłączono zasilanie elektrowni

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7 doszło w czwartek nad ranem. Publiczna telewizja NHK podała, że potwierdzono informację o jednej ofierze śmiertelnej. Wstępnie podano też, że w wyniku trzęsienia ziemi rannych zostało co najmniej 120 osób.

Na zdjęciach zrobionych z powietrza widać dziesiątki osunięć ziemi, głównie w pobliżu miasta Atsuma na południu wyspy Hokkaido. Widać też zawalone drzewa i zniszczone domy. Cała wyspa pozbawiona została prądu po tym, jak Hokkaido Electric Power Co zdecydował się awaryjnie wyłączyć wszystkie elektrownie. Ministerstwo handlu i przemysłu przekazało, że w ciągu kilku godzin uruchomi elektrownię węglową Tomato-Atsuma. Na wyspie nie kursują też pociągi.

Na płycie głównego lotniska w Hokkaido – New Chitose Airport – widać części dachów i wodę. Podano, że będzie ono zamknięte przynajmniej do piątku. New Chitose jest główną bramą dla turystów, znaną z gór, jezior, obfitych pól uprawnych i owoców morza. Agencja informacyjna Kyodo podała, że zostaną zmienione godziny co najmniej 200 lotów, które dotyczą około 40 tysięcy pasażerów.

Władze podały, że trzęsienie ziemi nie niesie za sobą zagrożenia tsunami. Podano, że epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 68 km na południowy wschód od Sapporo, głównego miasta Hokkaido.