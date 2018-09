Meghan Markle najlepiej ubraną gwiazdą 2018 r. Zobacz najlepsze stylizacje księżnej

Specjaliści od wizerunku i mody zwrócili uwagę na to, jak mocny jest obecnie „efekt Meghan”. Wszystko to, w co ubierze się księżna Sussex, znika szybko ze sklepowych półek. „People” podkreśliło też, że styl wybranki księcia Harry'ego ewoluował od czasu, gdy stała się oficjalnie członkiem rodziny królewskiej.

– Bez względu na to, czy ma na sobie klasyczną koszulę z guzikami i podarte dżinsy, jak każda zwykła dziewczyna, czy elegancką suknię, w przeciwieństwie do większości kobiet, zawsze wygląda jakby nie zależało jej na tym, aby wyglądać idealnie – tłumaczyła redaktor „People's Style and Beauty” Andrea Lavinthal. Lavinthal przyznała również, że styl Meghan Markle zachwycił wielu projektantów mody. – Jej stylizację naprawdę przyciągają uwagę. Choć często są to dość proste kreacje, bez wymyślnych materiałów, krojów czy dodatków, kobiety chcą się ubierać tak jak księżna – dodała.

Na dalszych miejscach listy najlepiej ubranych kobiet w 2018 roku według „People” uplasowały się: Lupita Nyong’o, Amal Clooney, Cate Blanchett, Jennifer Lopez oraz Kim Kardashian.